В Москве закроются непродовольственные магазины, парки и общепит

Новые меры будут действовать с 28 марта по 5 апреля

В Москве вводятся новые ограничения для предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции на время каникул, которые объявил Владимир Путин — с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Об этом мэр столицы сообщил на своем персональном сайте.

На неделю будут закрыты все объекты розничной торговли, кроме актер и продовольственных магазинов. Прекратят работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания. Ограничение не коснется обслуживания на вынос без посещения помещений и удаленной доставки еды.

Кроме того, на неделю прекращено предоставление услуг, которые требуют личного присутствия человека. Речь идет о парикмахерских, салонах красоты и банях. Этот запрет не распространяется на медицинские, транспортные, банковские и страховые услуги, услуги ЖКХ и связи, похоронные услуги.

До 5 апреля закрыты городские парки: ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, музей-заповедник "Царицыно" и "Коломенское", парк "Зарядье", ПКиО "Сокольники", музей-усадьба "Кусково". Также Сергей Собянин призвал воздержаться от посещения религиозных объектов.

Мэр Москвы подчеркнул, что введенные ограничения являются беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека. Однако они необходимы для предотвращения распространения коронавируса и снижения числа заболевших.

"Я обращаюсь к читателям моего блога из других регионов. Москва всегда очень гостеприимна и рада гостям. Но в эти дни я бы очень рекомендовал воздержаться от поездок и не подвергать себя лишнему риску. Тем более что вся туристическая индустрия Москвы поставлена на паузу. Надеюсь на ваше понимание и поддержку", - заключил мэр.

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