"Адресок скважины не подкинете": Галкин пошутил о тайном бизнесе Пугачевой

Жена об этом ему не рассказывала

Телеведущий Максим Галкин с юмором прокомментировал заявление Андрея Разина о том, что певица Алла Пугачева якобы владеет нефтяной скважиной.

Основатель "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что у многих российских звезд есть собственные скважины в Нефтеюганске. "Одна из них работает только на Пугачеву. Вся прибыль от нее капает в карман Аллы", - цитирует его Sobesednik.ru.

Судя по реакции Максима Галкина, он не знал, что у его супруги имеется такой нетривиальный способ дохода. "Адресок скважины не подкинете, хоть будем знать, где деньги наши", - написал он в сториз Instagram, поставив смеющийся смайлик.

Как пишет портал dni.ru, слова Разина подняли настроение многим интернет-пользователям. "Кажется, супруга от него кое-что скрывает", - такое шутливое замечание появилось в одном из Telegram-каналов.

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