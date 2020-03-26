В России вступают в силу новые меры по борьбе с коронавирусом

По последним данным, в стране уже 840 заразившихся

Оперативный штаб обнародовал новые данные по ситуации с коронавирусом в России. За сутки - 182 новых случая в 18 регионах. Всего на территории нашей страны - 840 заразившихся. Два пожилых человека скончались. У них были сопутствующие заболевания. За сутки выздоровели 9 человек.

Обязательный карантин для тех, кому за 65. В столичном регионе люди старшего поколения с сегодняшнего дня должны оставаться дома. Именно они в группе риска. Потому мера более чем оправдана, считают медики. Московские пенсионеры уже начали получать первую часть выплаты, положенной им в этот период - две тысячи рублей. Еще столько же они получат после карантина.

"Выплаты за соблюдение режима изоляции уже были перечислены. Это 1,6 миллиона москвичам старше 65 лет. Они получают их на тот же счет, куда обычно приходит пенсия и прочие социальные выплаты. Отмечу, что выплата полагается как работающим, так и неработающим пенсионерам. Остальные жители в возрасте старше 65 лет также получат положенные выплаты в ближайшее время", - заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Для выявления нарушителей режима самоизоляции в Москве будет использоваться система видеонаблюдения. В Минюсте сообщили, что поправки в Административный кодекс уже готовы. Бесплатный проезд в общественном транспорте для льготников приостановлен. Сегодня Сергей Собянин ввёл ряд новых превентивных мер. С 28 марта по 5 апреля будет приостановлена работа всех ресторанов и кафе, а также магазинов - за исключением продовольственных и тех, что торгуют товарами первой необходимости. Также остаются открытыми аптеки. А вот парикмахерские и другие точки сферы обслуживания закрываются. Это же касается общественных мест отдыха. Например, парков. В эфире программы "Диалог с мэром" Сергей Собянин отметил - свободное время не следует рассматривать как отпуск. А жителям других городов не нужно планировать поездки в столицу.

"У многих, не только москвичей, возникнет желание приехать в столицу погулять в эти дни. Увеличится поток туристов, которые приедут из ближайших городов и регионов в Москву. Так вот туристам в эти дни здесь делать нечего будет. Нечего будет делать. Все увеселительные точки будут закрыты. Поэтому лучше находиться дома", - сказал Сергей Собянин.

Такой же точки зрения придерживаются в курортном Сочи. Правительство поручило Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу разработать план господдержки сфер общепита и услуг. Малый и средний бизнес постепенно приспосабливается к новой ситуации. Крымский комбинат косметики выпустит первую партию антисептических гелей.

"Когда спирт испаряется, на коже остается эфирное масло лаванды, которое обеспечивает пролонгированное действие антибактериальное", - объяснил гендиректор предприятия по производству косметики Иван Гладун.

По поручению кабинета министров уже завтра будет прервано регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. За исключением рейсов, которые вывозят из-за рубежа наших граждан. Сейчас за границей остаются 45 тысяч россиян. Каникулы объявлены на следующей неделе у всех студентов. Многие из них пополнили ряды волонтеров - привозят продукты пожилым людям, которые не должны выходить даже в магазин. Особенно помощь нужна в сельской местности.

Автопарк больниц и поликлиник Казани пополнили необычные машины. Мэрия выделила часть своих автомобилей врачам для работы на вызовах.

Медики говорят - количество вызовов увеличилось незначительно, могли бы справиться и сами. Но любая помощь в такой ситуации не бывает лишней.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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