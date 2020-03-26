Скончался народный артист России Юрий Кукес

Он всю жизнь посвятил цирку

Умер народный артист России, председатель правления "Гильдии артистов циркового искусства" Юрий Кукес.

Ему было 70 лет. Последнее время Кукес долго и тяжело болел, сообщили в Росгосцирке.

"В наших сердцах навсегда сохранится добрая память об этом чудесном человеке и замечательном артисте", - выразили соболезнования коллеги.

Кукес - потомственный артист цирка, посвятил профессии более 50 лет своей жизни. Выступал как соло-жоглер, стал создателем иллюзионного аттракциона, высоко оцененного в Японии. В начале 1990-х он был награжден медалью императора Японии как лучший артист года за достижения в области искусства.

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