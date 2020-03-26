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Скончался народный артист России Юрий Кукес

11:15
  • четверг
  • 26 марта 2020

Он всю жизнь посвятил цирку

Умер народный артист России, председатель правления "Гильдии артистов циркового искусства" Юрий Кукес.

Ему было 70 лет. Последнее время Кукес долго и тяжело болел, сообщили в Росгосцирке.

"В наших сердцах навсегда сохранится добрая память об этом чудесном человеке и замечательном артисте", - выразили соболезнования коллеги.

Кукес - потомственный артист цирка, посвятил профессии более 50 лет своей жизни. Выступал как соло-жоглер, стал создателем иллюзионного аттракциона, высоко оцененного в Японии. В начале 1990-х он был награжден медалью императора Японии как лучший артист года за достижения в области искусства.

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