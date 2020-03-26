В России за сутки число заболевших коронавирусом выросло на 182

Общее число подтвержденных случаев достигло 840

Число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 840. За минувшие сутки инфекция была подтверждена еще у 182 человек в 18 регионах страны.

Как сообщили федеральном оперативном штабе, больше всего случаев выявлено в Москве — 136. Еще семь — в Свердловской области, по пять - в Санкт-Петербурге и Пермском крае, четыре - в Якутии, по три - в Ставропольском и Красноярском краях, Челябинской области и Татарстане, по два - в Псковской, Самарской областях, Бурятии и Ханты-Мансийском автономном округе, по одному в Хакассии и Кемеровской области.

Кроме того, в штабе подтвердили первых два летальных случая от Covid-19 в России. Заразившиеся скончались в Москве. Эту информацию ранее подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.

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