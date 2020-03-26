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"Поднялась температура": Собчак озвучила диагноз 68-летней матери

11:35
  • четверг
  • 26 марта 2020

Пришли результаты на коронавирус

У сенатора Людмилы Нарусовой вирусная пневмония, тест на коронавирус отрицательный. О диагнозе рассказала ее дочь, телеведущая Ксения Собчак.

"Моя мама сейчас в Комуннарке. Вчера поднялась температура. Пока диагноз вирусная пневмония", - написала Собчак в своем Telegram-канале.

Журналистка подчеркнула, что не контактировала с матерью на протяжении двух недель из-за своего плотного графика работы, передает "Газета.Ru".

Ранее стало известно, что 68-летнюю Людмилу Нарусову отправили в больницу в Коммунарке из-за плохого самочувствия. До этого сенатор решила самоизолироваться после общения с людьми, которые приехали в Россию из-за границы.

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