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37-летний актер Сергей Смирнов умер после продолжительной болезни

11:51
  • четверг
  • 26 марта 2020

Он озвучил около 400 иностранных фильмов

Актер Театра Российской армии Сергей Смирнов скончался на 38-ом году жизни после длительной болезни.

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"Прекрасные внешние данные, поэтический дар, режиссерское дарование, замечательный голос, сценическое обаяние, заразительный темперамент, яркий талант - слагаемые харизмы артиста и режиссера Сергея Смирнова", - говорится на сайте театра, где покойный проработал 17 лет. 

Прощание с актером состоится 27 марта в Храме Димитрия Солунского.

Смирнов исполнил свыше 30 ролей в Театре Российской армии. Он поставил два спектакля.

Кроме того, артист озвучил около 400 иностранных фильмов, включая "Нового Человека-паука" и "50 оттенков серого".  Его голосом говорили Ричард Гир, Антонио Бандерас, Джеймс Макэвой и другие голливудские звезды. 

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