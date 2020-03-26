37-летний актер Сергей Смирнов умер после продолжительной болезни

Он озвучил около 400 иностранных фильмов

Актер Театра Российской армии Сергей Смирнов скончался на 38-ом году жизни после длительной болезни.

"Прекрасные внешние данные, поэтический дар, режиссерское дарование, замечательный голос, сценическое обаяние, заразительный темперамент, яркий талант - слагаемые харизмы артиста и режиссера Сергея Смирнова", - говорится на сайте театра, где покойный проработал 17 лет.

Прощание с актером состоится 27 марта в Храме Димитрия Солунского.

Смирнов исполнил свыше 30 ролей в Театре Российской армии. Он поставил два спектакля.

Кроме того, артист озвучил около 400 иностранных фильмов, включая "Нового Человека-паука" и "50 оттенков серого". Его голосом говорили Ричард Гир, Антонио Бандерас, Джеймс Макэвой и другие голливудские звезды.

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