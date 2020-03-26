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В Москве произошел взрыв в медицинской лаборатории

11:44
  • четверг
  • 26 марта 2020

Из здания эвакуировали около 200 человек

В Москве прогремел взрыв в медицинской лаборатории. Как сообщили в МЧС по столице, из здания эвакуировали около 200 человек.

ЧП произошло по адресу: Хорошевское шоссе, дом 43Г, строение 1. Предварительно, капитальные конструкции здания не повреждены, взрывов выбило только двери.

"Произошел хлопок медицинского оборудования с последующим загоранием на площади 0,5 квадратных метра, оно ликвидировано", - сообщили ТАСС в ведомстве.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что взрыв в подвале административного здания Ваганьковской подстанции вызван разгерметизацией емкости.

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