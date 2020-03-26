За легкомысленное отношение к карантину накажут штрафами

Есть те, кто не думает о своем здоровье и безопасности окружающих

За несоблюдение требований в связи с коронавирусом будут наказывать штрафами. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, в стране есть люди, которые демонстрируют "редкое легкомыслие" в вопросах своего здоровья и безопасности окружающих.

"Именно поэтому мы вносим поправки в Кодекс об административных правонарушениях и вводим санкции для тех, кто откажется соблюдать установленные правила, мы будем штрафовать и граждан, и должностных, и юридических лиц", - сказал глава кабмина. Его слова приводит ТАСС.

По данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев коронавируса. Больше всего заболевших - в Москве. Накануне стало известно о том, что двое пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В связи с угрозой распространения коронавируса в столице и других регионах введен ряд ограничений. В частности, в столице прекратили работу кинотеатры, библиотеки, заведения общественного питания, закрыт доступ в парки, отменен льготный проезд для пожилых людей и школьников.



Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"