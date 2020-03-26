ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

За легкомысленное отношение к карантину накажут штрафами

11:56
  • четверг
  • 26 марта 2020

Есть те, кто не думает о своем здоровье и безопасности окружающих

За несоблюдение требований в связи с коронавирусом будут наказывать штрафами. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Нужда заставила выйти из дома": в России завелись "ковидиоты"

По его словам, в стране есть люди, которые демонстрируют "редкое легкомыслие" в вопросах своего здоровья и безопасности окружающих.

"Именно поэтому мы вносим поправки в Кодекс об административных правонарушениях и вводим санкции для тех, кто откажется соблюдать установленные правила, мы будем штрафовать и граждан, и должностных, и юридических лиц", - сказал глава кабмина. Его слова приводит ТАСС.

По данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев коронавируса. Больше всего заболевших - в Москве. Накануне стало известно о том, что двое пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В связи с угрозой распространения коронавируса в столице и других регионах введен ряд ограничений. В частности, в столице прекратили работу кинотеатры, библиотеки, заведения общественного питания, закрыт доступ в парки, отменен льготный проезд для пожилых людей и школьников.
 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Карантин в Москве
Карантин в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.