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Найден человек, который первым заразился коронавирусом

12:19
  • четверг
  • 26 марта 2020

Женщина работала на рынке морепродуктов в Ухане

Продавщица из Уханя по фамилии Вэй стала первой заразившейся коронавирусом в мире.
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На данный момент неизвестно, как и где Вэй заразилась коронавирусом и является ли она "нулевым пациентом", пишет китайская газета The Paper.

История Вэй сложилась следующим образом: 11 декабря 2019 года у нее по неизвестной причине поднялась температура и она обратилась к врачу. Там ей поставили два укола, однако они не помогли. 16 декабря женщина обратилась в больницу "Сехэ" при Хуачжунском университете науки и технологии. Там уже выяснили, что у нее COVID-19.

Известно, что Вэй долгое время работала продавщицей живых креветок на рынке "Хунань" в Ухани, который, возможно, и стал источником распространения инфекции, уточняет газета "Известия".

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года и спустя два месяца перекинулась на весь мир.  Случаи заражения COVID-19 зафиксированы более чем в ста странах.

По данным на 26 марта, в мире 473 149 заболевших коронавирусом. Умерли 21 336 человек, вылечились 114 779.

С начала эпидемии COVID-19 по всему Китаю без учета провинции Хубэй подтвердились 13 293 случая заражения. 117 из них - с летальным исходом. В самой провинции - 67 800 случаев инфицирования. Погибли 3153 человека.

Однако Китаю удалось взять ситуацию под контроль. В последнее время количество зараженных продолжает стремительно сокращаться. К настоящему моменту почти 90% инфицированных оправилось от недуга. 25 марта в провинции Хубэй восстановилось транспортное сообщение, а Ухань выйдет из изоляции 8 апреля.

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