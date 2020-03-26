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Опубликована последняя песня Юлии Началовой

12:40
  • четверг
  • 26 марта 2020

Певица верила в успех этой композиции

26 марта вышла последняя песня Юлии Началовой под названием "Останься". Певица работала над этим треком незадолго до смерти. 
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Пиар-директор и подруга певицы Анна Исаева рассказала, что в прошлом году композитор и музыкант Слава Бодолика подарил Началовой несколько новых песен, в том числе композицию "Останься". Она напевала их дома и мечтала выступить с ними на сцене. Планировалось поставить новые танцевальные номера. 

"За неделю до госпитализации в марте прошлого года Юля пришла в студию к Славе, чтобы напеть, поискать тональность, попробовать себя в новом материале. Она верила в эти песни, верила в их успех. У нас на сей счет были далеко идущие планы", - написала Исаева в Instagram. 

После операции Началова позвонила Исаевой из больницы и сказала, что пока не может репетировать. Пиар-директор тогда успокоила певицу, мол, сейчас важнее всего восстановиться. 

"После ее смерти, на 9-й день, она приснилась Володе, нашему Вове, тур-менеджеру, и спела ему во сне именно эту песню. Он отчетливо слышал каждое слово песни, которую не мог знать наизусть! Он начал звонить в студию, искать - нашли... нет, не полноценную запись, а пробу пера. Ее голос. Ее собрали в трек…" - сообщила Анна Исаева. 

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Архив: Юлия Началова в программе "Мой герой"

 

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