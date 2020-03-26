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Подробности крушения истребителя Су-27 в Черном море

12:28
  • четверг
  • 26 марта 2020

Минобороны опровергло данные о сигнале радиомаяка после падения самолета

В Минобороны России сообщили подробности крушения самолета Су-27 в Черном море. Летчик истребителя до сих пор не найден.

В оборонном ведомстве опровергли информацию о зарегистрированном сигнале радиомаяка в районе поисков летчика.

"Информация о зарегистрированном поисковыми службами сигнале радиомаяка в новом районе, в результате доразведки места предполагаемого нахождения аварийно-спасательного буя самолета Су-27 не подтвердилась", - заявили в оборонном ведомстве.

Самолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов. Поиск летчика упавшего самолета затруднен сложными метеоусловиями.

В настоящее время военные продолжают поиск летчика. К работе планируется привлечь еще четыре корабля и одно судно.

"В Черном море продолжается поиск летчика истребителя Су-27, потерпевшего аварию накануне. Поисково-спасательные мероприятия осуществляются в трех районах акватории моря общей площадью 350 квадратных миль", - говорится в сообщении Минобороны.

Росморречфлот утром в четверг сообщал, что в Черном море зафиксирована активность радиобуя, есть надежда, что пилот Су-27 находится там.

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