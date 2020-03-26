В Перми хулиганы попытались ослепить пилотов во время посадки самолета

На борту лайнера находились люди

В Перми неизвестные пытались помешать российским пилотам посадить пассажирский самолет.

Инцидент произошел 25 марта в 20 километрах от аэропорта Перми, пишет РЕН ТВ. Самолет прилетел из Москвы и приступил к посадке. В Один момент по воздушному судну прошелся мощный лазерный луч.

Вероятно, злоумышленники хотели ослепить членов экипажа, сообщает источник телеканала. К счастью, один из пассажиров вовремя заметил луч и доложил о ситуации летному составу. Пилоты не пострадали и успешно посадили самолет.

Кому и зачем понадобилось светить лазером в самолет – выясняет полиция.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"