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В Перми хулиганы попытались ослепить пилотов во время посадки самолета

12:50
  • четверг
  • 26 марта 2020

На борту лайнера находились люди

В Перми неизвестные пытались помешать российским пилотам посадить пассажирский самолет.

Инцидент произошел 25 марта в 20 километрах от аэропорта Перми, пишет РЕН ТВ. Самолет прилетел из Москвы и приступил к посадке. В Один момент по воздушному судну прошелся мощный лазерный луч.

Вероятно, злоумышленники хотели ослепить членов экипажа, сообщает источник телеканала. К счастью, один из пассажиров вовремя заметил луч и доложил о ситуации летному составу. Пилоты не пострадали и успешно посадили самолет.

Кому и зачем понадобилось светить лазером в самолет – выясняет полиция.

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