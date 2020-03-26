Кремль: эпидемии коронавируса в России нет

У нас ситуация гораздо лучше, чем в остальных странах

Эпидемии коронавирусной инфекции в России нет, режим чрезвычайной ситуации в стране вводить не планируется.

"Я хочу еще раз напомнить, у нас де-факто эпидемии нет", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Спикер Кремля отметил, что в России ситуация с коронавирусом обстоит гораздо лучше, чем во многих других странах, пишет "Газета.Ru". Этого удалось достичь благодаря своевременным решениям властей. Введение нерабочей недели – одна из таких мер.

"Какая бы ни была ситуация, насколько бы она ни была благоприятнее, чем на передовой фронта борьбы с коронавирусом, тем не менее, нужно быть готовыми к худшему сценарию. Чтобы затем обрадоваться лучшему, - заметил Песков.

Накануне президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы и о переносе всероссийского голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля на более поздний срок. Все эти меры были приняты в рамках борьбы с коронавирусом.

По последним данным, в России коронавирусом заразились 840 человек.

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