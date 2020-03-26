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Путин восстановил справедливость: в Кремле пояснили введение налога на проценты по вкладам

13:13
  • четверг
  • 26 марта 2020

Налогом в 13% будут облагаться доходы по вкладам свыше одного миллиона рублей

В Кремле разъяснили предлагаемое президентом России Владимиром Путиным введение налога в 13% с доходов от вкладов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что изменения коснутся только тех граждан, у кого на счету более одного миллиона рублей.

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По его словам, лишь незначительный процент россиян имеют на вкладах такую сумму – меньше 10%. "И вот эти граждане не платили налоги. Это несправедливо. Учитывая объемные программы помощи, которые уже объявлены и будут объявлены, то президент посчитал необходимым восстановить эту справедливость и подвергнуть налогообложению эти дивиденды", - пояснил Песков (цитата по "Газета.Ru").

Налогом в 13% будут облагаться процентные доходы по каждому вкладу свыше одного миллиона рублей, при этом счета суммироваться не будут. "Ничего не совокупно, речь идет об одном конкретно взятом счете, ни о какой совокупности речи не идет", - сказал Песков на уточняющий вопрос РИА Новости.

Накануне президент обратился к гражданам страны в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также сложной финансовой ситуацией, в которой оказались из-за вводимых ограничений многие люди и предприятия. Путин изложил ряд мер, направленных как на сдерживание распространения инфекции, так и на экономическую поддержку работников, предпринимателей, и семей с детьми.

Видео: обращение путина к россиянам из-за коронавируса

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