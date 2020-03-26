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Путин назвал важнейшей задачу сохранения жизни россиян

13:26
  • четверг
  • 26 марта 2020

Но и экономику надо поддержать

Важнейшей задачей сейчас является сохранение жизни и здоровья граждан. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с предпринимателями. Однако для этого необходимы ресурсы, которых не будет, если экономика "ляжет".

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В связи с этим, полагает Владимир Путин, власти должны решать обе задачи - и бороться с коронавирусом, и работать над стабилизацией экономической ситуации. Она сейчас переживает не лучшие времена из-за обрушения цен на нефть.

"Правительство в постоянном контакте находится с представителями различных организаций, бизнес-структур, бизнес-объединений. Мы понимаем, что происходит. Но цель сегодняшней встречи - послушать вас напрямую, послушать ваши предложения, идеи, оценки того, что происходит. Мы стараемся соответствующим образом отреагировать. Все, что вы скажете, будет услышано", - приводит слова Путина агентство ТАСС.

Президент уверен, что ситуация с коронавирусом в стране вскоре изменится к лучшему, но вопрос в сроках.

По данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев коронавируса. Больше всего заболевших - в Москве. Накануне стало известно о том, что двое пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В связи с угрозой распространения коронавируса в столице и других регионах введен ряд ограничений. В частности, в столице прекратили работу кинотеатры, библиотеки, заведения общественного питания, закрыт доступ в парки, отменен льготный проезд для пожилых людей и школьников.

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