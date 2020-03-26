"Это произойдет в ближайшем будущем": Богатырев о свадьбе с Арнтгольц

Фанаты уже заждались

Актер Марк Богатырев заявил, что в скором времени они с Татьяной Арнтгольц могут сыграть свадьбу.

Знаменитости встречаются больше двух лет. Они не комментируют информацию о личной жизни, поэтому поклонникам остается лишь догадываться о том, как протекает их роман. По слухам, Богатырев сделал Арнтгольц предложение и подарил ей помолвочное кольцо.

"Пока мы не женаты. Но это временно. Думаю, когда-нибудь это обязательно произойдет, и, надеюсь, в ближайшем будущем", - сказал актер в интервью 7days.ru.

Марк Богатырев признался, что за последние годы он сделал важную для себя переоценку ценностей. В частности, он понял, что не хочет нравится всем окружающим.

"Хочу быть таким, какой есть. Честным, естественным. Кто меня полюбит - спасибо, кто не полюбит - ну что же делать? Мы все несовершенны... Очень здорово, когда ты приходишь к самому себе. Раньше у меня не было этого ощущения", - поделился актер.

Напомним, с 2008 по 2013 годы Арнтгольц была замужем за актером Иваном Жидковым. В 2009 году у них родилась дочь Мария. Позднее актриса встречалась с коллегой Григорием Антипенко.

У Марка Богатырева были отношения с коллегой по съемкам в сериале "Кухня" Еленой Подкаменской. Артист тяжело переживал их разрыв.

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