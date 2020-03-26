Путин призвал ускорить производство антисептиков

При этом он призвал следить за качеством товаров

Чем жёстче меры для борьбы с коронавирусом, тем период ограничений короче. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с предпринимателями в Ново-Огарёве.

Речь на встрече шла о поддержке бизнеса в условиях пандемии, передает "ТВ Центр". Президент подчеркнул: приоритет государства - сохранение жизни и здоровья россиян. Но если экономика рухнет, выполнить эту задачу будет невозможно. Поэтому сейчас реализуется большой пакет мер помощи. При этом важно не допускать злоупотреблений. В связи с ростом онлайн-продаж нужно контролировать качество доставляемых товаров, особенно лекарств. Наказание за сбыт контрафактных медикаментов будут ужесточать. На встрече прозвучали предложения продлить мораторий на плановые проверки для малого и среднего бизнеса. Президент эту идею поддержал. Также представители делового сообщества сами говорили о важности социальной ответственности.

"Мы, как предприниматели, не можем и не должны смотреть на кризис только как на кризис. Для нас это должно быть временем возможностей", - считает управляющий директор мультимедийного сервиса Яна Бардинцева.

"Вот вы сказали, что пользоваться сложными моментами. Вы сейчас разворачиваете сеть большую, привлекаете людей. Они смотрят ваши программы. Вы приобретаете клиентов будущих. В огромном количестве. Когда ситуация изменится, она точно изменится к лучшему, это 100%. Вопрос, конечно, в сроках, в эффективности нашей совместной работы. Но она точно изменится к лучшему - и все люди, которые сегодня пользуются бесплатно вашим контентом, вашими новинками, они останутся вашими клиентами. Это, может быть, тот случай, то счастье, когда несчастье помогает", - заявил Владимир Путин.

На встрече также обсуждали необходимость ускорить и упростить производство антисептиков. "Это точно совершенно надо сделать. Мы постараемся это реализовать, но контроль все-таки должен быть", - предупредил Путин.

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