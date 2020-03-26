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Что закрылось в Москве из-за коронавируса

15:02
  • четверг
  • 26 марта 2020

В столице закрываются рестораны, парки и парикмахерские

С четверга в Москве уже закрыты городские библиотеки, культурные центры, ночные клубы, вечеринки, детские развлекательные центры и кальянные. На новый режим работы перешли и центры госуслуг "Мои документы". Кроме того, почти два миллиона пожилых людей старше 65 лет и те, что имеют хронические заболевания, должны с сегодняшнего дня соблюдать режим самоизоляции. Для этих категорий горожан приостановлен и бесплатный проезд на транспорте. Пользоваться льготами не смогут студенты колледжей и вузов, кроме тех, кто работает волонтёрам.

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Самые громкие кинопремьеры апреля останутся без внимания москвичей. В столице закрываются  все кинотеатры. Опустели залы. Вместо цветной афиши - строгие  ограничения. В Москве на время закрываются кафе и рестораны, ночные клубы и культурные центры. Тишина воцарилась во всех  библиотеках столицы. В торговых центрах - никаких развлечений, закрыты игровые комнаты для детей. Если выйти из дома, то только по делам: в банк или за продуктами, а еще в аптеку. Все остальное время лучше коротать дома, советует мэр Сергей Собянин.

"Я считаю, что открытый общепит, общедоступный, в эти дни не должен работать: рестораны, кафе и так далее. Торговые комплексы огромные, которые привлекают большое количество людей, за исключением залов, где торгуют продовольствием или товарами первой необходимости, тоже вряд ли должны функционировать в этот период времени, парки, особенно такие парки, которые привлекают большое количество людей", - сказал мэр Москвы.

Придумать себе развлечение в эти дни лучше дома. Ледовые катки, боулинги, бильярдные  и аквапарки на временных каникулах. Центры государственных услуг "Мои документы" тоже переходят на удаленку. Принимать будут только по предварительной записи и будут оказывать только услуги, которые невозможно получить в электронном виде. Городской транспорт работает в обычном режиме. Приостановка бесплатного проезда  распространяется только на школьников и  студентов, а также тех, кому за 65. Они - в группе особого риска.

"Эти ограничения не связаны с тем, что кто-то хочет сэкономить, в чем же там экономия при такой ситуации, дело не в экономии, дело в мотивации, чтобы эти категории граждан находились дома, по крайней мере, не разъезжали по городу", - пояснил Собянин.

Такой "тихой" столица будет как минимум до середины апреля. Отдыхать москвичам советуют на даче, тем более, что и погода установилась соответствующая.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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