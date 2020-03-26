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В Москве усилили санитарную обработку на улицах

15:02
  • четверг
  • 26 марта 2020

Дезинфекцию проведут не только в центре столицы

В Москве усилили санитарную обработку пешеходных переходов. Не только в центре, но и в других районах города, отмечает "ТВ Центр".

Специалисты Гормоста в спецодежде распыляют антисептик на поручни и стены, очищая буквально каждый метр площади. Также дезинфицируют и сами тоннели, в основном, по ночам, когда пешеходов мало. Все жидкости для санитарной обработки утверждены Роспотребнадзором. А всего в работах задействовано 250 человек круглосуточно.

"У нас в эксплуатации 510 подземных пешеходных тоннелей, 141 остекленный пешеходный путепровод. На следующей неделе ГБУ "Гормост" будет работать в таком же режиме, как и на этой неделе", - сказал замруководителя ГБУ "Гормост" по эксплуатации инженерных сооружений Олег Машошин.

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