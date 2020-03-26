Ученые МГУ помогут в производстве экспресс-тестов на коронавирус

Они разработали технологию создания химических компонентов для тестов

Учёные из МГУ разработали технологию создания химических компонентов для тестов на коронавирус. Производство ДНК-праймеров может начаться уже в ближайшее время и в массовом масштабе.

Где сдать анализ на коронавирус? Вопрос, который чаще всего сейчас задаётся на разных языках мира. В России, как и в большинстве стран, сдать тест на COVID-19 можно только по направлению от медиков. Приоритет в получении этой манипуляции имеют люди с симптомами ОРВИ, вернувшиеся из стран охваченных эпидемией, больные с признаками ОРВИ и подозрением на пневмонию, больные с признаками ОРВИ старше 60, либо имеющие патологии - сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и другие.

"Представляете такую ситуацию: завтра будет разрешение у многих лабораторий делать этот анализ. Индустрия по этому анализу захлебнется в силу того, что нет узнающих элементов, которые необходимы для этого анализа", - заявил сотрудник Института биологии гена Академии наук, заведующая биологическим отделением ООО "Аптофарм" Галина Павлова.

Синтезировать узнающие элементы, ДНК-праймеры, которые необходимы для проведения молекулярного биологического анализа на выявление COVID-19, стало возможным после того, как ученым удалось расшифровать полную генетическую информацию о самом вирусе. По сути праймеры - это короткие одноцепочные ДНК с особой химической структурой. Благодаря ей они липнут к участкам генома коронавируса и только к ним, чем и позволяют его распознать.

"Когда врач берет образец у больного, в этом образце могут находиться много разных геномов. Геном человека, геном других участников процесса. И геном вируса. Для того чтобы обнаружить геном вируса, нам нужно два небольших кусочка ДНК, которые специфически узнают геном вируса. Это праймеры", - сказал профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Андрей Головин.

Чтобы выявить у человека вирус в диагностических лабораториях используют метод ПЦР - полимеразно-цепной реакции. Это самый чувствительный способ диагностики вирусной инфекции, который позволяет обнаружить даже небольшое количество генетического материала вируса в биологическом материале человека.

Полный цикл теста на коронавирус в Москве в среднем займёт около 5 часов. Сейчас его делают в девяти городских лабораториях, в круглосуточном режиме. В ближайшее время расширить мощности диагностики планируется и за счёт частных медицинских компаний. Обеспечить потребность столицы в массовом производстве необходимых ДНК-праймеров на базе своей лаборатории берутся ученые Московского университета.

Если праймеры растворить в воде, то полученного количества синтезированного вещества хватит на миллион анализов. По словам ученых, они позволят определить коронавирус на любой стадии заражения.

Наладить серийное производство тестов для выявления коронавируса нового типа Минздрав обещает уже на этой неделе. В сутки планируют выпускать до 50 тысяч тест-систем.

Татьяна Сидорова, Станислав Чубин. "ТВ Центр".

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