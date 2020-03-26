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Подари жизнь: на лечение 14-летнего Димы Кузнецова собрали 2 млн рублей

15:13
  • четверг
  • 26 марта 2020

Мальчик нуждается в дорогостоящем препарате для лечения лейкоза

Для 14-летнего Димы Кузнецова из Московской области, который нуждается в дорогостоящем препарате для лечения лейкоза, удалось собрать два миллиона рублей.

Дима борется с болезнью уже шесть лет, передает "ТВ Центр". Сперва лечение помогало. Но потом стандартная химиотерапия перестала давать результаты. Диме должен помочь препарат нового поколения, стоимость курса лечения - 2 миллиона 777 тысяч рублей.  Пока удалось собрать меньше этой суммы. "ТВ Центр" благодарит всех, кто откликнулся на просьбу о помощи.

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