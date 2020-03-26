Инфекции не пройдут: вода в Москве прошла дополнительную фильтрацию

Из-за малоснежной зимы очищать воду начали заранее

Вода в жилые дома Москвы сейчас подается с дополнительной фильтрацией. Ее очищают реагентами, озоном и на последнем этапе пропускают через угольные фильтры. У любой инфекции в столичном водопроводе нет никаких шансов.

Новая коронавирусная инфекция передаётся воздушно-капельным путём, через грязные руки, но никак не через воду, успокаивают во Всемирной организации здравоохранения. Все сообщения о том, что теперь заразиться COVID-19 можно и через воду из-под крана, не нашли ни одно подтверждения. В мире ещё не выявили такого случая, поэтому медики с полной уверенностью заявляют, что вода не является переносчиком вируса. А в современных условиях водоочистки это и вовсе невозможно.

"Контроль воды осуществляется, в том числе и лабораторией Роспотребнадзора, которые выполняют контроль на содержание короновируса. Информации о том, что у нас с водой что-то не так с точки зрения содержания в ней, присутствия коронавируса, у нас нет", - говорит главный технолог управления водоснабжения АО "Мосводоканал" Елена Столярова.

На столичной станции водоснабжения рассказывают – в Москве воду из-под крана пить безопасней, чем даже из бутылок. Особенно сейчас, когда из-за разгула заболеваемости в мире увеличены меры профилактики. Водоочистные сооружения начали работать в усиленном режиме. Появился дополнительный этап фильтрации – через двойной слой песка и активированного угля.

"На все, любые режимы, даже ЧС, у нас предусмотрены плановые мероприятия. Поэтому именно здесь диспетчер станции принимает решение о проведении дополнительных мероприятий, если это требуется", - говорит директор западной станции водоподготовки АО "Мосводоканал" Андрей Смирной.

Усиленный режим не в новинку для водоснабжающих организаций. Фильтрация по плану усиливается с приходом тепла. Это связано с весенним половодьем. В этом году из-за аномально теплой зимы она особенно актуальна. Каналы и реки не наполнились талым снегом. Вместо этого влагу начали отдавать поля и леса. Из-за низкой концентрации с осадками, вода пришла особенно грязная, утверждают на станции. Но даже с её очисткой проблем не возникло.

"Половодье вялое, воды приходило мало. И скажем так, приходила более концентрированная вода с водосборной территории, связанная с тем, что земля отдавала настоянную водой вот эту влагу. Больше было проблем со снятием неприятных запахов и привкусов воды", - объясняет Столярова.

Ежедневно Москва потребляет порядка 3 миллионов кубических метров воды. По словам врачей, если бы коронавирус и мог передаваться через воду, минуя все стадии очистки, это выявили бы сразу. Поэтому пользоваться водой можно без опаски, и делать это как можно чаще в целях снижения риска заболеваемости.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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