"Дари тепло": московские школьники создали волонтерский проект

Любой желающий сможет связать теплые вещи и передать их в благотворительную организацию

"Дари тепло" - проект с таким названием создали московские школьники, которые хотят попробовать себя в волонтёрском движении. Любой желающий - дети и взрослые - могут связать шаль, шапку или варежки и передать в благотворительную организацию.

Кто никогда не держал в руках спицы, научат этому мастерству - разумеется, бесплатно. Проект является участником Российского движения школьников "Территория самоуправления", цель которого - поддержать талантливых ребят и помочь им реализовать себя уже со школьной скамьи.

"Теплые вещи - это как символика заботы. Мы решили, а почему бы и нет? Забота через теплые вещи: мы дарим тепло, дарим свою заботу", - рассказала наставник проекта "Дари тепло" Ксения Сергеева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"