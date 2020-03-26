Получат ли работающие в выходную неделю двойную зарплату?

Отвечает Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал уточнить вопрос об оплате труда для работающих в выходную неделю с 30 марта по 5 апреля.
"Я не могу вам ответить на этот вопрос, эти детали будут еще дорабатываться. Уточню в обязательном порядке", цитирует спикера Кремля ТАСС.
Согласно Трудовому кодексу, работа в выходные или праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере.
Накануне президент России Владимир Путин объявил 30 марта - 5 апреля включительно выходными днями с сохранением заработной платы в связи с коронавирусом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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