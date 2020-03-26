Стало известно о положительной динамике в состоянии Лещенко

Скоро он вернется в обычную палату

Состояние Льва Лещенко, которого отправили в реанимацию больницы в Коммунарке, улучшилось.

Telegram-канал Life Shot сообщает со ссылкой на самого певца, что он "чувствует себя бодро". Если положительная динамика сохранится, то вечером 78-летнего артиста переведут из реанимации в обычную палату.

Ранее концертный директор певца Олег Дмитриев рассказал, что в реанимации Льва Лещенко "подпитывают кислородом". По словам Дмитриева, у народного артиста РСФСР диагностировали воспаление легких.

"Лечат! Сегодня лучше!" – сказал kp.ru юморист Владимир Винокур о состоянии друга.

Ранее артист опроверг слухи о том, что он навестил Лещенко в Коммунарке. "А как можно в Коммунарку попасть? Это же инфекционная больница. Если я буду президентом, мне дадут наряд, я надену все и пойду проведать друга. А пока что нет", - цитирует его "Звезда".

Напомним, что Лев Лещенко и его жена Ирина отправились на карантин после возвращения из США и Канады. Однако через 10 дней самочувствие Лещенко ухудшилось. Он сам отправился в больницу.

Видео: Лев Лещенко в программе "Мой герой"

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