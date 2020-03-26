В ВОЗ не видят необходимости вводить в Москве жесткий карантин

Россия опередила инфекцию на шаг
В российских городах, в том числе и в Москве, нет необходимости вводить жесткий карантин по примеру Италии и Испании.
"Если Россия и Москва смогут соблюдать самодисциплину, будет гораздо легче пройти через этот период, когда вирус угрожает нам всем без тяжелых карантинов. Я абсолютно доверяю национальным авторитетам, авторитетам в Москве, которые владеют цифрами, которые очень важны", - заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
На данный момент Россия опередила инфекцию на шаг и находится впереди, тем не менее российские власти готовы в случае необходимости прибегнуть к жесткому карантину, передает ТАСС.
"Россия практически опередила инфекцию своей подготовленностью. Это и эпиднадзор, и самоизоляция <...> Надеемся, что нынешний уровень медленного роста заболеваемости коронавирусом будет сохраняться", - подчеркнула представитель ВОЗ.
Ранее в Кремле заявили, что в стране нет эпидемии коронавирусной инфекции, поэтому вводить режим чрезвычайной ситуации нет необходимости.
Видео: что сказал Собянин про коронавирус в МосквеВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"