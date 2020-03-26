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В ВОЗ не видят необходимости вводить в Москве жесткий карантин

14:19
  • четверг
  • 26 марта 2020

Россия опередила инфекцию на шаг

В российских городах, в том числе и в Москве, нет необходимости вводить жесткий карантин по примеру Италии и Испании.
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"Если Россия и Москва смогут соблюдать самодисциплину, будет гораздо легче пройти через этот период, когда вирус угрожает нам всем без тяжелых карантинов. Я абсолютно доверяю национальным авторитетам, авторитетам в Москве, которые владеют цифрами, которые очень важны", - заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

На данный момент Россия опередила инфекцию на шаг и находится впереди, тем не менее российские власти готовы в случае необходимости прибегнуть к жесткому карантину, передает ТАСС.

"Россия практически опередила инфекцию своей подготовленностью. Это и эпиднадзор, и самоизоляция <...> Надеемся, что нынешний уровень медленного роста заболеваемости коронавирусом будет сохраняться", - подчеркнула представитель ВОЗ.

Ранее в Кремле заявили, что в стране нет эпидемии коронавирусной инфекции, поэтому вводить режим чрезвычайной ситуации нет необходимости.

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