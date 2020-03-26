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Американский вирусолог назвал сроки окончания пандемии коронавируса

14:41
  • четверг
  • 26 марта 2020

По его мнению, заразятся миллионы людей

Почетный профессор Университета Колорадо Чарльз Кэлишер предположил, что эпидемия коронавируса может растянуться на долгие месяцы. 
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"Эпидемия может продлиться годы. По мере распространения вируса по всему миру он будет поражать миллионы людей. Те из них, которые остаются незараженными, могут стать носителями во время второй волны эпидемии", - сказал РБК американский вирусолог.  

По его словам, поиск вакцины и вакцинация займут длительное время. После этого вирус не исчезнет, поскольку наверняка останутся люди, которые не привились. 

Чарльз Кэлишер выразил мнение, что абсолютно все страны уязвимы перед коронавирусом. По какой-то причине COVID-19 еще не получил широкого распространения в Южном полушарии, но это вопрос времени. "Представьте себе, какого масштаба может достичь эпидемия в районах и странах, которые совершенно к ней не подготовлены", - отметил он.   

По последним данным, свыше 486 тысяч человек по всему миру заболели COVID-19, свыше 22 тысяч скончались. 

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