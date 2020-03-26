Американский вирусолог назвал сроки окончания пандемии коронавируса

По его мнению, заразятся миллионы людей

Почетный профессор Университета Колорадо Чарльз Кэлишер предположил, что эпидемия коронавируса может растянуться на долгие месяцы.

"Эпидемия может продлиться годы. По мере распространения вируса по всему миру он будет поражать миллионы людей. Те из них, которые остаются незараженными, могут стать носителями во время второй волны эпидемии", - сказал РБК американский вирусолог.

По его словам, поиск вакцины и вакцинация займут длительное время. После этого вирус не исчезнет, поскольку наверняка останутся люди, которые не привились.

Чарльз Кэлишер выразил мнение, что абсолютно все страны уязвимы перед коронавирусом. По какой-то причине COVID-19 еще не получил широкого распространения в Южном полушарии, но это вопрос времени. "Представьте себе, какого масштаба может достичь эпидемия в районах и странах, которые совершенно к ней не подготовлены", - отметил он.

По последним данным, свыше 486 тысяч человек по всему миру заболели COVID-19, свыше 22 тысяч скончались.

Видео: глава ВОЗ назвал самоизоляцию недостаточной мерой против COVID-19

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"