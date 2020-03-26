РПЦ не будет отменять богослужения в Москве из-за коронавируса

Для находящихся в самоизоляции организуют онлайн-службы

Русская православная церковь (РПЦ) не планирует менять порядок богослужений в Москве на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.

Церковь с пониманием относится к рекомендации мэра столицы Сергея Собянина, но обязана выполнять свой религиозный долг, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Пастырский долг духовенства будет в полном объеме исполняться по отношению ко всем тем верующим людям, которые находят для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм для молитвы о своих близких и о нашем народе", - написал Легойда в своем telegram-канале.

Для тех верующих, которые решили воздержаться от посещения храмов, будут организованы онлайн-трансляции служб по телевизору и в социальных сетях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал временно отказаться от посещения религиозных объектов в столице в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля во избежание распространения коронавируса.

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