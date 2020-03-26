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Путин назвал сроки окончания войны с коронавирусом

14:37
  • четверг
  • 26 марта 2020

Это займет пару месяцев

Владимир Путин озвучил свой прогноз о сроках улучшения ситуации с коронавирусом. По мнению президента, это произойдет раньше, чем через 2-3 месяца.

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"В некоторых странах говорят, что война с ним, а они "войной" называют, будет долгой, но когда мы выйдем из этой ситуации, а мы выйдем точно, я надеюсь, может быть, даже раньше", - сказал Путин на встрече с бизнесом в четверг. Его слова приводит "Интерфакс".

Один из участников встречи предположил, что кризис, связанный с коронавирусной инфекцией продлится два или три месяца. Глава государства заметил, что это уже неплохой прогноз.

Вспышка коронавируса произошла в конце декабря 2019 года в Китае. Заболеванием быстро перекинулось на другие страны и охватило весь мир. По данным на 26 марта,  число зараженных приблизилось к полумиллиарду. Умерли от коронавируса почти 22 тысячи человек.В России подтверждено 840 случаев, двое пациентов скончались.

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