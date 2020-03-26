"Мы очень надежно ее защищаем": дочь Заворотнюк исключила риск заражения коронавирусом

Родные актрисы соблюдают карантин

Анна Заворотнюк заявила, что родные надежно защищают актрису от коронавируса. Сама Анна старается соблюдать карантин и не выходить из дома.

Поклонники спросили дочь Заворотнюк о том, как она относится к ситуации с распространением коронавируса. "Боюсь, как бы эта зараза на вашу маму не попала", - написала в Instagram одна интернет-пользовательница. "Точно не попадет, - ответила Анна, - мы очень надежно ее защищаем, а мое к этому отношение, что нужно обязательно соблюсти карантин и в скором времени, даст Бог, все наладится".

Анна Заворотнюк опубликовала в сториз картинку с надписью "Оставайся дома".

С недавних пор 24-летняя Анна Заворотнюк активизировалась в Сети. Она стала чуть ли не ежедневно выкладывать фотографии в Instagram и делиться с подписчиками своими воспоминаниями и размышлениями о жизни.

В ответ модель и дизайнер получает сотни добрых пожеланий, советов, шуток. По ее словам, фолловеры дают ей силы и вдохновляют. "Если бы не было такой мощной поддержки от вас, мне было бы очень плохо", - призналась Заворотнюк.

- У тебя очень добрая душа, это чувствуется за экраном телефона! В вашей жизни все будет хорошо, Вы этого заслуживаете! - пишут Анне в Сети.

- Анна, ты очень мудрая и умная девочка!

- У вас очень дружная семья! Дорожите всем тем, что сейчас у вас есть, это родные и близкие люди! Скорейшего выздоровления вашей маме!

- Ты самый светлый, душевный, искренний человек.

- Анечка, спасибо за то, что открыли нам душу!

Напомним, слухи о болезни Анастасии Заворотнюк появились в конце лета 2019 года. Как рассказали коллеги ее мужа, звезда борется с раком.

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