Полиция дала рекомендации против мошенников в условиях коронавируса

Злоумышленники воспользуются моментом

Главное управление полиции Москвы дало рекомендации против мошенников в условиях коронавируса.

В первую очередь, нужно предупредить пожилых родственников о злоумышленниках, которые могут воспользоваться ситуацией дистанционно. Например, заявить о несуществующей болезни, о дополнительных выплатах, о снятии денег со счета или карты.

Полицейские попросили разъяснить пенсионерам, что никому ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать свои банковские реквизиты, CVV-код, пароли из SMS-сообщений, перечислять деньги на неизвестные номера, впускать в квартиру незнакомых людей.

При поступлении звонков следует положить трубку, а затем самостоятельно перезвонить в названную организацию или связаться с близкими.

Если вы все же стали жертвой мошенника, то незамедлительно обратитесь в полицию.

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