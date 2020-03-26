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Полиция дала рекомендации против мошенников в условиях коронавируса

15:22
  • четверг
  • 26 марта 2020

Злоумышленники воспользуются моментом

Главное управление полиции Москвы дало рекомендации против мошенников в условиях коронавируса.
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В первую очередь, нужно предупредить пожилых родственников о злоумышленниках, которые могут воспользоваться ситуацией дистанционно. Например, заявить о несуществующей болезни, о дополнительных выплатах, о снятии денег со счета или карты.

Полицейские попросили разъяснить пенсионерам, что никому ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать свои банковские реквизиты, CVV-код, пароли из SMS-сообщений, перечислять деньги на неизвестные номера, впускать в квартиру незнакомых людей.

При поступлении звонков следует положить трубку, а затем самостоятельно перезвонить в названную организацию или связаться с близкими.

Если вы все же стали жертвой мошенника, то незамедлительно обратитесь в полицию.

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