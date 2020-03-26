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Авиасообщение с Сочи закроется до 5 апреля из-за коронавируса

15:30
  • четверг
  • 26 марта 2020

Сократятся и железнодорожные перевозки

Авиасообщение между Краснодаром и Сочи будет закрыто с 27 марта до 5 апреля. Решение принято на совещании регионального оперативного штаба. В связи с угрозой распространения коронавируса планируется в целом сократить межмуниципальные перевозки, в том числе железнодорожным транспортом.
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"Минтрансу поручаю проработать вопрос о закрытии авиасообщения между Краснодаром и Сочи с завтрашнего дня до 5 апреля. Также проработать вопрос о сокращении железнодорожного транспорта и межмуниципальных пассажирских перевозок", - заявил на совещании губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В сообщении пресс-службы главы региона отмечается, что в Краснодарском крае, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, уже закрыты спортивные и детские центры, кинотеатры, фудкорты в торгово-развлекательных комплексах. Отменены все публичные массовые мероприятия, передает РИА Новости.

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