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Путин по видеосвязи присоединился к саммиту G20

15:23
  • четверг
  • 26 марта 2020

В таком формате саммит проводится из-за пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин в четверг присоединился к саммиту "Большой двадцатки" (G20) по видеосвязи. Как сообщил ТАСС спикер Кремля Дмитрий Песков, глава государства уже пообщался по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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В саммите со стороны России также принимают участие шерпа нашей страны в G20 Светлана Лукаш и министр финансов Антон Силуанов.

Ранее Путин заявил, что распространение коронавируса негативным образом отражается на ведущих экономиках мира, что так или иначе  затрагивает и Россию. 26 марта на G20 политики намерены обсудить ситуацию вокруг инфекции. Инициатором проведения чрезвычайного саммита выступила Саудовская Аравия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в начале этой недели отметил, что странам нужна гораздо большая координация в подавлении заболевания.

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