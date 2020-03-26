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"Я боюсь": пленник московской банды вымогателей разрыдался после спасения

15:36
  • четверг
  • 26 марта 2020

Мужчина больше четырех суток просидел в подвале

В Москве задержали членов организованной преступной группировки, члены которой грабили перевозчиков денег и похищали людей ради выкупа.

Telegram-канал Baza опубликовал эмоциональное видео спасения мужчины из подвала. Пленник провел взаперти больше четырех дней. Пострадавший не сразу понял, что на помощь к нему пришли сотрудники правоохранительных органов. Он попросил время, чтобы надеть куртку, а потом разрыдался.

- Привязан где-нибудь?

- Нет, я боюсь.

- Не бойся, тебя спасли.

Как пишет Baza, 11 членов банды задержали 21 марта. Их обвиняют по целому ряду статей Уголовного кодекса. Некоторые из них уже дали признательные показания.

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