"Я боюсь": пленник московской банды вымогателей разрыдался после спасения

Мужчина больше четырех суток просидел в подвале
В Москве задержали членов организованной преступной группировки, члены которой грабили перевозчиков денег и похищали людей ради выкупа.
Telegram-канал Baza опубликовал эмоциональное видео спасения мужчины из подвала. Пленник провел взаперти больше четырех дней. Пострадавший не сразу понял, что на помощь к нему пришли сотрудники правоохранительных органов. Он попросил время, чтобы надеть куртку, а потом разрыдался.
- Привязан где-нибудь?
- Нет, я боюсь.
- Не бойся, тебя спасли.
Как пишет Baza, 11 членов банды задержали 21 марта. Их обвиняют по целому ряду статей Уголовного кодекса. Некоторые из них уже дали признательные показания.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"