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Принц Гарри тяжело воспринял болезнь отца

16:05
  • четверг
  • 26 марта 2020

Коронавирус проник в королевскую семью

Принц Гарри, который вместе с Меган Маркл и сыном Арчи находятся в Канаде, испытал чувство вины, узнав о болезни отца. Принц Чарльз заразился коронавирусом, посещая разные мероприятия во время исполнения своих обязанностей.  
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Когда сын Елизаветы II узнал о своем диагнозе, он сразу позвонил наследникам - принцу Уильяму и принцу Гарри. "Несмотря на их порой непростые отношения, Гарри любит своего отца. Новость о том, что он подхватил опасную для жизни болезнь, стала серьезным вызовом для Гарри. Он почувствовал себя виноватым из-за того, что находится вдали от дома", - рассказала источник In Touch on Wednesday

По его словам, Гарри тяжело воспринял это известие. Если бы он не покинул Британию, то его отцу не пришлось бы так часто посещать разного рода мероприятия. Вместо него это мог бы делать герцог Сассекский. 

Во время телефонного разговора принц Чарльз заверил сыновей, что им не о чем беспокоиться. Во всяком случае, они не в силах изменить сложившуюся ситуацию. 

Сейчас принц Уэльский находится в изоляции в своем доме в Шотландии. Он чувствует себя хорошо. У его супруги коронавирус не выявили. 

Принц Чарльз виделся с королевой 12 марта. Не исключено, что он мог заразить мать COVID-19. Симптомов заболевания у Елизаветы II пока не обнаружили. 

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