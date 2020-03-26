ВОЗ считает достоверными данные о числе заболевших COVID-19 в России

Российский опыт надо бы распространить на другие страны

Во Всемирной организации здравоохранения не видят оснований утверждать, что в России занижают данные о числе заболевших COVID-19 или проводят недостаточное количество тестирований. Позицию ВОЗ озвучила "Интерфаксу" представитель организации в России Мелита Вуйнович.

Вуйнович признала, что странам мира было бы полезно прислушаться к мерам по борьбе с коронавирусом, которые предложил президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам России.

"На самом деле я вчера хотела сказать: "А давайте Владимира Владимировича попросим выступить в ВОЗ, перед всеми странами", - сказала представитель ВОЗ. По ее словам, организация многие годы предупреждала о том, что борьба с масштабными заболеваниями должна вестись не только через медицину, но и в социально-экономической сфере. Именно это и продемонстрировал Владимир Путин, заявила Вуйнович в эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты".

Представитель ВОЗ подчеркнула, что сразу изложила тезисы выступления российского лидера своему руководству. "Они все удивлены", - описала Вуйнович реакцию директоров на выступление Путина.

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