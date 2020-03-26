ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВОЗ считает достоверными данные о числе заболевших COVID-19 в России

15:58
  • четверг
  • 26 марта 2020

Российский опыт надо бы распространить на другие страны

Во Всемирной организации здравоохранения не видят оснований утверждать, что в России занижают данные о числе заболевших COVID-19 или проводят недостаточное количество тестирований. Позицию ВОЗ озвучила "Интерфаксу" представитель организации в России Мелита Вуйнович.
Путин назвал сроки окончания войны с коронавирусом

Вуйнович признала, что странам мира было бы полезно прислушаться к мерам по борьбе с коронавирусом, которые предложил президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам России.

"На самом деле я вчера хотела сказать: "А давайте Владимира Владимировича попросим выступить в ВОЗ, перед всеми странами", - сказала представитель ВОЗ. По ее словам, организация многие годы предупреждала о том, что борьба с масштабными заболеваниями должна вестись не только через медицину, но и в социально-экономической сфере. Именно это и продемонстрировал Владимир Путин, заявила Вуйнович в эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты".

Представитель ВОЗ подчеркнула, что сразу изложила тезисы выступления российского лидера своему руководству. "Они все удивлены", - описала Вуйнович реакцию директоров на выступление Путина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Экспресс-тест на CоVID -19
Экспресс-тест на CоVID -19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.