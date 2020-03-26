Полный список компаний-участников размещен на сайте акции

Акция "День без турникетов" впервые состоится в онлайн-формате. Об этом сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

"На этот раз “День без турникетов” решено провести онлайн. А значит, познакомиться с работой московских предприятий и креативных площадок вместе с москвичами смогут и жители других городов. Экскурсии на сайте проекта будут доступны на постоянной основе, посмотреть их можно в любое время", — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте мэра.

Полный список компаний-участников представлен на сайте акции "День без турникетов". Регистрация для участия не понадобится: на сайте опубликованы карточки с информацией о предприятиях и видеоэкскурсиями по ним.

Напомним, последний день без турникетов, который прошел в феврале этого года, посетили около пяти тысяч москвичей. Участники акции, стартующей сегодня, смогут совершить виртуальную экскурсию по Останкинской телебашне и подняться на смотровую площадку, высота которой достигает 337 метров. При хорошей погоде с нее открывается вид на 70 километров вокруг

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