ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Акция "День без турникетов" впервые состоится в онлайн-формате

16:18
  • четверг
  • 26 марта 2020

Полный список компаний-участников размещен на сайте акции

Акция "День без турникетов" впервые состоится в онлайн-формате. Об этом сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

"На этот раз “День без турникетов” решено провести онлайн. А значит, познакомиться с работой московских предприятий и креативных площадок вместе с москвичами  смогут и жители других городов. Экскурсии на сайте проекта будут доступны на постоянной основе, посмотреть их можно в любое время", — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте мэра.

Полный список компаний-участников представлен на сайте акции "День без турникетов". Регистрация для участия не понадобится: на сайте опубликованы карточки с информацией о предприятиях и видеоэкскурсиями по ним.

Напомним, последний день без турникетов, который прошел в феврале этого года, посетили около пяти тысяч москвичей. Участники акции, стартующей сегодня, смогут совершить виртуальную экскурсию по Останкинской телебашне и подняться на смотровую площадку, высота которой достигает 337 метров. При хорошей погоде с нее открывается вид на 70 километров вокруг

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Акция "День без турникетов"
Акция "День без турникетов"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.