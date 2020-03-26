Путин пришел на виртуальный саммит G20 с красной папкой

Президент расположился перед большим экраном в Ново-Огареве

Владимир Путин участвует в первом в истории виртуальном саммите G20, находясь перед большим экраном в подмосковной резиденции Ново-Огарево. Кадры подготовки президента России к началу встречи показал телеканал "Россия 24".

Президент России вошел в кабинет, неся объемную красную папку. Путин расположился за рабочим столом напротив большого экрана – там в режиме реального времени российский лидер может видеть коллег по "Большой двадцатке".

Кроме папки, президенту понадобилось для работы устройство для синхронного перевода с наушником. Перед началом встречи Владимир Путин решил просмотреть документы. Сам саммит для представителей прессы закрыт, как и было объявлено ранее. Известно лишь, что главный вопрос - борьба с угрозой COVID-19.

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