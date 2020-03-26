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Более 500 нарушителей карантина привлекли к ответственности

16:44
  • четверг
  • 26 марта 2020

Статистику привели в МВД России

Более полутысячи человек, которые нарушили карантин по коронавирусу, привлекли к ответственности. Об этом в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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"Сотрудниками органов внутренних дел совместно с представителями Роспотребнадзора осуществляются проверки соблюдения карантинных мероприятий и режима самоизоляции гражданами, в первую очередь, прибывшими из-за рубежа", - приводит ее слова "Интерфакс".

Депутаты намерены в ближайшее время рассмотреть законопроект об ужесточении наказания за несоблюдение карантина. Нарушителям санитарно-эпидемиологических правил грозят серьезные наказания. Это крупные штрафы и немалые сроки лишения свободы.

По последним данным, от коронавируса во всем мире умерли почти 22 тысячи человек. Общее число зараженных приблизилось к полумиллиарду.

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