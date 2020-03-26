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Китай сократил до минимума международное авиасообщение

17:33
  • четверг
  • 26 марта 2020

В каждую страну летает один рейс

Китай сократил до минимума авиасообщение с другими странами. Национальным и иностранным перевозчикам предписано оставить по одному рейсу в неделю в каждое зарубежное государство, сообщило управление гражданской авиации КНР.
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"Национальные авиакомпании могут сохранить в своем расписании только один маршрут в каждую страну. Количество рейсов по таким маршрутам не должно превышать одного. Иностранные авиакомпании, осуществляющие перевозки в нашу страну, могут сохранить только одно направление. Еженедельно может осуществляться не более одного рейса", - сказано в сообщении. При этом подчеркивается, что загрузка лайнеров не должна превышать 75%.

Ранее сообщалось, что все международные пассажирские авиарейсы, направляющиеся в Пекин,  с 23 марта будут перенаправляться в 12 других городов Китая – в частности,  Тяньцзинь, Шицзячжуан и аэропорт Шанхай Пудун. Такое решение принято в связи с угрозой распространения коронавируса, передает ТАСС.

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