Китай сократил до минимума международное авиасообщение

В каждую страну летает один рейс

Китай сократил до минимума авиасообщение с другими странами. Национальным и иностранным перевозчикам предписано оставить по одному рейсу в неделю в каждое зарубежное государство, сообщило управление гражданской авиации КНР.

"Национальные авиакомпании могут сохранить в своем расписании только один маршрут в каждую страну. Количество рейсов по таким маршрутам не должно превышать одного. Иностранные авиакомпании, осуществляющие перевозки в нашу страну, могут сохранить только одно направление. Еженедельно может осуществляться не более одного рейса", - сказано в сообщении. При этом подчеркивается, что загрузка лайнеров не должна превышать 75%.

Ранее сообщалось, что все международные пассажирские авиарейсы, направляющиеся в Пекин, с 23 марта будут перенаправляться в 12 других городов Китая – в частности, Тяньцзинь, Шицзячжуан и аэропорт Шанхай Пудун. Такое решение принято в связи с угрозой распространения коронавируса, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"