Путин и Макрон обсудили меры по борьбе с коронавирусом

Саммит G20 завершил свою работу

В четверг в Саудовскую Аравию должны были съехаться главы ведущих стран мира для участия в саммите "Большой двадцатки". Но пандемия коронавируса и тут внесла коррективы. Впервые в истории общение участников проходит в виде онлайн-конференции. Владимир Путин присоединился к разговору из своей резиденции в Ново-Огареве, передает "ТВ Центр".

Ну а перед этим российский президент по телефону обсудил ситуацию вокруг пандемии коронавируса с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. Главы двух стран проинформировали друг друга о мерах, принятых для противодействия распространению инфекции, а также минимизации негативных социально-экономических последствий пандемии.

Президенты обсудили также возможности взаимодействия в рамках Совета безопасности ООН в интересах совместной борьбы с вирусом.

Дискуссия на саммите "Большой двадцатки" велась в закрытом режиме. Обсуждались проблемы предотвращения разрастания пандемии, а также её влияние на мировую экономику. Рассматривались различные возможности координации действий государств. Особое внимание было уделено поддержке развивающихся стран, которые в силу недостатка ресурсов не обладают возможностями для эффективного противодействия коронавирусу.

По итогам саммита принято совместное заявление.

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