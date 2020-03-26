Сотрудника аппарата правительства России проверяют на коронавирус

Контактировавшие с чиновником лица – под наблюдением

Сотрудник аппарата правительства России, у которого заподозрили коронавирус, отправлен на карантин. Лица, которые контактировали с чиновником, взяты под наблюдение, сообщили в кабмине агентству РИА Новости.

"В аппарате правительства подтвердили выявление сотрудника, возможно заболевшего новой коронавирусной инфекцией. Его тесты отправлены на дополнительную проверку. Сотрудник отправлен на карантин", - сказано в сообщении пресс-службы.

В аппарате правительства добавили, что помещения дезинфицированы. Результаты теста ожидаются.

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