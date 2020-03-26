Какие новые меры по борьбе с коронавирусом действуют в России

Цель номер один сейчас - не допустить развития болезни по европейскому сценарию

Всем государствам было бы полезно прислушаться к инициативам по борьбе с коронавирусом, которые предложил Владимир Путин в послании к россиянам. Об этом заявила представитель ВОЗ в нашей стране Мелита Вуйнович. В Москве и области в четверг вступили в силу новые меры по противодействию распространению инфекции. Все люди старше 65 лет, а также граждане с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать режим домашней изоляции. По последним данным, в России выявлены 840 заразившихся, за сутки - 182, число выписанных из больниц увеличлось на 9 до 38. Два пожилых пациента накануне скончались.

Подробнее – в репортаже Александры Сергомасовой

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