Собянин рассказал о создании штаба для помощи москвичам 65+

С 26 марта примерно 1,9 млн пожилых и хронически больных москвичей находятся на домашнем режиме самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг посетил новый колл-центр правительства Москвы, осуществляющий прием обращений граждан по вопросам, связанным с распространением коронавирусной инфекции.

"До сегодняшнего дня основной задачей городского колл-центра по коронавирусу была регистрация и выдача больничных листов москвичам, находящимся в режиме самоизоляции. Эта задача сохраняется и в дальнейшем. Но одновременно перед колл-центром встает еще одна – не менее важная задача. С 26 марта примерно 1,9 млн. пожилых и хронически больных москвичей находятся на домашнем режиме самоизоляции. Колл-центр станет штабом, который будет координировать работу по оказанию социальной помощи москвичам в это непростое время. Для этого мы открыли второе помещение и увеличили мощности колл-центра в 2 раза", – отметил Собянин.

Колл-центр правительства Москвы по вопросам, связанным с распространением коронавирусной инфекции (+7-495-870-45-09), начал свою работу 4 марта в спортзале школы № 1409 на Ходынском бульваре, дом 7.

Начиная с 17 марта был развернут второй колл-центр в здании школы № 548 на ЗИЛе, проспект Лихачева, дом 11.

Прием звонков в обоих колл-центрах осуществляют 370 операторов, являющихся сотрудниками центров госуслуг "Мои документы": 100 человек на Ходынском бульваре и 270 человек – на ЗИЛе.

Операторы дежурят посменно в режиме 2/2. Перед началом работы операторы проходят обучение в учебном центре – порядка 50-60 человек в день. Звонки принимаются ежедневно с 08:00 до 21:00.

Выписку больничных листов гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, осуществляют 25 врачей городских поликлиник. При необходимости они же оказывают консультативную помощь. Доставку больничных листов и справок на дом осуществляют сотрудники центров госуслуг "Мои документы".

С начала работы горячей линии операторы приняли свыше 267 тыс. звонков. Доля звонков с целью получения консультации составляет почти 70%. За оформлением больничных листов и справок обратились почти 45 тыс. жителей.

Начиная с 23 марта колл-центр приступил к приему звонков от пожилых и хронически больных москвичей, которым предстоит провести несколько недель на домашнем режиме.

Позвонив по телефону +7-495-870-45-09, они могут получить социальную и психологическую помощь. Заявки принимаются по следующим направлениям: покупка и доставка продуктов, лекарств, товаров первой необходимости; покупка и доставка корма домашним питомцам и выгул собак; доставка дров и угля на садовые участки пожилым москвичам, выбравшим режим самоизоляции на даче.

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