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Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом

18:10
  • четверг
  • 26 марта 2020

Писатель призвал всех к осторожности

Известный писатель Бори Акунин сообщил о заражении коронавирусом. На своей странице в соцсети Facebook он призвал подписчиков к осторожности – но подчеркнул,что панике поддаваться не стоит.
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"Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями. (СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем)", - написал литератор (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Настоящее имя Акунина – Григорий Чхартишвили. Наиболее популярна у читателей его серия романов о приключениях сыщика Эраста Фандорина. С 2014 года писатель, переводчик и общественный деятель проживает в Лондоне.

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