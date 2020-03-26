Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом

Писатель призвал всех к осторожности

Известный писатель Бори Акунин сообщил о заражении коронавирусом. На своей странице в соцсети Facebook он призвал подписчиков к осторожности – но подчеркнул,что панике поддаваться не стоит.

"Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями. (СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем)", - написал литератор (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Настоящее имя Акунина – Григорий Чхартишвили. Наиболее популярна у читателей его серия романов о приключениях сыщика Эраста Фандорина. С 2014 года писатель, переводчик и общественный деятель проживает в Лондоне.

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