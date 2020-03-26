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Путин предупредил "двадцатку" о тяжелых последствиях пандемии

19:06
  • четверг
  • 26 марта 2020

Проблемы грядут более серьезные, чем после кризиса 2008-го

Владимир Путин предупредил лидеров стран G20 о тяжелых последствиях пандемии коронавируса. Президент России подчеркнул, что мир ждут более масштабные потрясения, чем во время глобального кризиса 2008-2009 годов.
Путин призвал лидеров G20 забыть о санкциях на время кризиса

Российский лидер отметил, что в нынешней обстановке торговые конфликты и санкции только усугубляют рецессию.         Вдобавок, по словам Путина, безработица на фоне развития ситуации с распространением коронавируса может превысить показатели 2009 года.

"На наш взгляд, ключевой риск - это долгосрочная безработица, пик которой при любом сценарии превысит уровень 2009 года. Динамика безработицы станет и ключевым индикатором эффективности принимаемых нами антикризисных мер", - заявил российский президент.

По словам Владимира Путина, нынешний кризис неизбежно наложит отпечаток на глобальное развитие, причем на длительный срок. В такой ситуации ни одна из стран не может позволить себе поступить по принципу "каждый за себя", заключил президент.

Саммит G20 прошел 26 марта в режиме видеоконференции. Главный вопрос, который обсуждали лидеры "Большой двадцатки" - меры по борьбе с распространением коронавируса и последствиями пандемии.

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