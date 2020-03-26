Как в России помогут бизнесу в ситуации с коронавирусом

Что нужно сделать для наиболее пострадавших отраслей?

Владимир Путин встретился в четверг с представителями делового сообщества. Обсуждались проблемы, с которыми столкнулся бизнес в условиях распространения коронавирусной инфекции. Как подчеркнул президент, главной задачей государства остаётся сохранение жизни и здоровья граждан. Но в руководстве страны прекрасно понимают, в каком сложном положении из-за вводимых ограничений оказались предприятия, прежде всего, в малом и среднем бизнесе. Накануне президент уже объявил о мерах их поддержки.

Диалог власти и бизнеса всегда важен. Но сейчас - в связи с коронавирусом - особенно. Предпринимателей волнуют последствия этой непростой ситуации. О некоторых мерах поддержки президент уже говорил накануне - во время обращения к гражданам. Сегодня заявил: будут и другие - как на федеральном уровне, так и на уровне регионов, передает "ТВ Центр".

"Конечно, я уже говорил об этом и ещё раз хочу повторить об этом: важнейшая задача – сохранение жизни и здоровья граждан. Это очевидно. Но очевидно также и то, что если экономика будет "ложиться", то тогда не будет ресурсов для того, чтобы решать эту важнейшую задачу. В жизни, как обычно, все очень взаимосвязано. Вы, наверняка, видели вчерашнее моё заявление, знаете о тех решениях, которые ещё до этого были приняты на уровне правительства Российской Федерации, пакет довольно солидный. Но есть вещи, о которых я не говорил вчера, но которые являются для вас и других предпринимателей, работающих в этой сфере, чрезвычайно важными. Одна из них — это аренда. Мы это прекрасно понимаем, обсуждаем. Правительство прорабатывает с регионами различные варианты", - сказал Путин.

Бизнесмены должны знать: банкротить предприятия, оказавшиеся в трудном положении, никто не собирается. Правительство обсуждает сейчас с крупнейшими банками возможность выдачи краткосрочных кредитов на зарплаты сотрудникам. Субсидии и гарантии предоставит государство. Кроме того, накануне президент заявил: малому и среднему бизнесу дадут отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на полгода. Как именно это будет сделано, кабмин сейчас решает.

Андрей Белоусов: Коллеги часто говорят: "Дайте нам налоговые каникулы. Не отсрочку, мы же потом не сможем заплатить". Я говорю совершенно ответственно, что мы посмотрим, что будет через шесть месяцев. Мы, во-первых, не знаем, сколько продлится кризис. Но точно могу сказать, чего точно не будет: мы не начнем банкротить предприятия, которые не смогут выплатить эти самые налоги через шесть месяцев. Будем смотреть: или рассрочка, или дальнейшее еще, продлим этот период.

Путин: Я вам открою внутреннюю кухню, 3 месяца изначально обсуждалось - потом приняли решение полгода. И было сказано, с возможностью дальнейшей пролонгации, но идея такая действительно существует.

А вот идею продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса Путин поддерживает уже сейчас.

Немаловажный вопрос - организация торговли, особенно лекарственными препаратами. Владимир Путин считает, что продавать их при помощи известных уже сервисов-агрегаторов - правильный путь. Но предупреждает: ответственность за доставку контрафактных товаров, купленных дистанционно, будет усилена.

При этом ситуации, когда провайдеры поднимают тарифы на доставку еды из ресторанов или - в будущем - лекарств из аптек - недопустимы, считает первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В особенно трудном положении оказались сейчас концертные площадки, небольшие музыкальные клубы и театры, у которых нет государственной поддержки. Отменяются спектакли, концерты и выставки. Отрасль уже потеряла 13 миллиардов рублей, рассказывает президенту Алла Фомина, директор сервиса по продаже билетов.

"Временные меры, вынужденные и временные. Они тем короче будут, чем они будут эффективнее и, честно говоря, жестче. И тогда этот период сократится", - сказал Путин.

Зашла речь на встрече и о поправках в Конституцию. Сейчас они особенно востребованы, уверен Владимир Путин. "Ситуация, связанная с испытаниями, через которые проходит практически весь мир, – я имею в виду, в том числе, испытания, связанные с необходимостью реализации социальных прав граждан, они действительно востребованы. Это стало еще более очевидным. Что греха таить - в некоторых странах в больницы не берут совсем, домой не приходит никто, люди умирают в квартирах, а их находят на третий-четвертый день, и то в результате санобработки. Поэтому это вещи очень серьезные, это не пустой разговор", - отметил Путин.

При этом любой кризис, напоминает президент, это еще и время возможностей. Особенно - для предпринимателей. Работая сообща с государством, можно горы свернуть. Важно, правда, все-таки не путать: главная и конечная цель - не нажива. А безопасность и рост благосостояния всех россиян.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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