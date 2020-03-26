Как работает колл-центр по вопросам коронавируса в Москве

Он очень востребован у москвичей

В четверг Сергей Собянин проинспектировал работу столичного call-центра, который был создан для информирования граждан по всем вопросам, связанным с коронавирусом. На вопросы москвичей готовы в любую минуту ответить 270 операторов. В день обрабатывается около 15 тысяч звонков. Мэр напомнил, что власти Москвы предприняли меры по закрытию предприятий общепита и развлекательных центров. Поэтому возникла необходимость разъяснять гражданам правила поведения в непривычной ситуации. А также помогать людям, которые находятся на домашнем карантине.

Горячая линия правительства Москвы популярнее с каждым днем. В помощь уже работающему колл-центру на Ходынском бульваре открылся еще один - в здании нового корпуса Центра образования "Царицыно" на проспекте Лихачева. Это самая большая школа в России. В спортивном зале разместились 270 специалистов. Всего же в обоих зданиях работают около 400 операторов. Это сотрудники центров госуслуг "Мои документы", передает "ТВ Центр".

"Огромное количество вопросов. В первую очередь, это вопросы были связаны с выдачей больничных листов тем, кто прилетает из-за границы. Затем масса звонков сместилась в сторону вопросов, связанных с социальной поддержкой граждан москвичей старше 65 лет. Это вопросы, связанные с доставкой лекарств, питания, обслуживания, выдачей больничных листов тем, кто перешел с работы на больничные. В том числе и доставка топлива на дачи, если они уехали на дачные участки", - сказал Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что с сегодняшнего дня по 14 апреля москвичи старше 65 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции. По оценкам мэрии, это около 2 миллионов человек. Для компенсации дополнительных расходов этой категории жителей столицы уже выплатили по 2 тысячи рублей. Еще две тысячи им перечислят после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения.

Со всеми вопросами москвичи могут обращаться по телефону горячей линии правительства Москвы. С начала работы первого колл-центра операторы приняли свыше 267 тысяч звонков. Иногда требуется не только разъяснение информации, но и психологическая помощь. В этом случае звонок переключают на специалистов этого профиля, которые расположились здесь же. Например, одинокие пожилые люди часто спрашивают, что делать с домашним питомцем, если придется уехать в больницу?

Только за один день работы психологи ответили на 400 звонков. И как выяснилось за это время, помощью пользуется не только старшее поколение.

"Молодые люди, которые не всегда, естественно, довольны режимом самоизоляции, которые привыкли вести более активный образ жизни. Для таких людей у нас в московской службе психологической помощи населению работает чат, куда они могут написать", - рассказала заведующая мобильным сектором экстренной психологической помощи Московской службы психологической помощи населению Екатерина Шапурова.

Чтобы ограничить передвижения по городу, мэр ввел еще ряд мер. С 28 марта по 5 апреля будут закрыты места общественного питания, объекты сферы услуг, где требуется личное присутствие человека, и парки.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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