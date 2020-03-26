Появились подробности взрыва в доме в Магнитогорске

Есть погибшие

Женщина и подросток погибли этим вечером в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа и последующего сильного пожара в многоквартирном доме. Двухлетний ребёнок госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Возгоранию был присвоен третий - повышенный - ранг сложности. Пламя быстро распространилось по фасадам шести квартир на третьем и четвертом этажах. Сам взрыв, предположительно, произошел на уровень ниже, передает "ТВ Центр".

Из спасенных - это 31 человек - пострадали два ребенка. Они доставлены в больницу. Остальных жильцов отправят в пункты временного размещения. Им разрешат вернуться, когда специалисты полностью обследуют здание.

Предварительно, разрушений несущих конструкций не выявлено. Основная версия случившегося - нарушение эксплуатации газового оборудования в квартире, где устанавливали натяжной потолок.

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